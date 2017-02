Grausige Tat in Mittelhessen Mann erhängt seinen Hund im Wald

Ein Spaziergänger hatte Ende Januar in einem abgelegenen Waldstück bei Schöffengrund Mittelhessen einen erhängten Hund gefunden. Nun hat die Polizei den Besitzer des Tieres ausfindig gemacht. Der 26-Jährige gab die Tat zu, wie die Ermittler mitteilten. Als Grund habe er in seiner Vernehmung eine Kurzschlussreaktion genannt.

Er empfand laut Polizei seine private und berufliche Situation in Verbindung mit dem Wesen des Hundes als derart belastend, dass er das Tier an einem Baum aufhängte. Nach eigenen Angaben blieb der Mann nicht, bis der Hund verendet war, sondern ließ das leidende Tier in seinem Todeskampf zurück.

Nach seiner Festnahme befindet sich der Mann inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler werfen ihm das "Töten eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund" vor. Dem 26-Jährigen droht demnach eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.