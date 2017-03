kurz & krass Mann fährt betrunken zur Tankstelle - um neuen Alkohol zu kaufen

Mehr als drei Promille hatte ein Mecklenburger intus, als er mit dem Auto zum Einkaufen fuhr. Sein Ziel: neuen Alkohol besorgen.

Der 48-Jährige hatte sich laut Polizei am Sonntag in Schönberg ans Steuer gesetzt, um an einer Tankstelle Nachschub zu holen. Ein Zeuge bemerkte den sichtlich angetrunkenen Mann und alarmierte die Beamten.

Die Polizisten trafen den Mann kurz darauf in seiner Wohnung an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.