16 Schüsse auf schwarzen Teenager US-Polizist muss knapp sieben Jahre in Haft

Am 20. Oktober 2014 wurde der 17-jährige Laquan McDonald in Chicago erschossen. 13 Monate nach der Tat wurden auf richterliche Anweisung Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigten, dass der Polizist Jason Van Dyke 16 Mal auf den jungen Mann feuerte, während dieser mit einem Messer in der Hand floh. Der Officer feuerte auch noch, als der Teenager schon sterbend auf der Straße lag.

Van Dyke wurde noch am selben Tag in Untersuchungshaft genommen. Im Oktober 2018 sprach ein Geschworenengericht den Polizisten wegen Totschlags schuldig. Er hatte auf nicht schuldig plädiert.

Jetzt wurde Van Dyke zu sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. 81 Monate Haft in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Illinois sowie zwei Jahre auf Bewährung seien angemessen, sagte der Richter Vincent Gaughan.

Drei wegen Verschwörung, Fehlverhaltens und Behinderung der Justiz angeklagte Kollegen wurden am Donnerstag freigesprochen.

"Eine starke Botschaft"

Der Tod des 17-jährigen Laquan McDonald hatte zu Massenprotesten gegen Polizeigewalt und Rassismus in der drittgrößten Stadt der USA geführt. Im November 2015 gingen Tausende Menschen in Chicago auf die Straße. Nach den Protesten wurde unter anderem der Polizeichef der Stadt im US-Bundesstaat Illinois entlassen. Die Stadt traf 2015 mit den Angehörigen des Opfers eine Schadensersatzvereinbarung über fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro).

Laquan McDonald's Großonkel, der baptistische Geistliche Marvin Hunter, sagte, das Urteil sei eine starke Botschaft an alle Polizisten, dass sie ins Gefängnis kommen können und werden, wenn sie lügen oder das Gesetz brechen.

Der leitende Ermittler in dem Fall, Joseph McMahon, bezeichnete den Fall als historisch und erklärte, die beteiligten Behörden hätten verlässlich gearbeitet. Er sagte nach der Urteilsverkündung: "Es war unser Ziel, die Wahrheit herauszufinden, sie zu zeigen und Gerechtigkeit einzufordern. Es ging nicht um Rache."