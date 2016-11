Schüsse in Düsseldorfer Restaurant Polizei sucht bundesweit nach Gewalttäter

Er ist wegen Drogen- und Gewaltdelikten bekannt: Über die Ländergrenzen hinweg sucht die Polizei nach einem flüchtigen Verdächtigen. Der 50-Jährige soll in einem Restaurant in Düsseldorf vier Mal auf die Beine eines 34-Jährigen geschossen haben.

Medienberichte, wonach es sich um eine Auseinandersetzung im Rockermilieu handele und der Gesuchte den "Hells Angels" zuzurechnen sei, bestätigten die Ermittler nicht. Das Motiv sei eher im persönlichen Bereich der Männer zu finden.

Tatort war ein Restaurant in der Düsseldorfer Innenstadt. Nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch habe der 50-Jährige am Mittwochabend eine Pistole gezogen und aus kurzer Distanz vier Kugeln auf die Beine des Jüngeren abgefeuert. Der wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter habe auf der Flucht noch seine scharfe Waffe in einem Blumenkübel "entsorgt". Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als gefährliche Körperverletzung.