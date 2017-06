Schüsse in Oer-Erkenschwick Polizei sucht nach Tatbeteiligten

Bei einer Schießerei in Oer-Erkenschwick nahe Recklinghausen sind vier Männer verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Es sei aber keiner der Betroffenen in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

An der Auseinandersetzung gegen 18.45 Uhr am Dienstag seien etwa 20 Männer beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Zehn von ihnen wurden noch vor Ort in Gewahrsam genommen. In welcher Form sie in den Streit verwickelt waren, ist noch unklar. Die Polizei fahndet nach weiteren Beteiligten. Die Gesuchten könnten bewaffnet sein, hieß es.

Im Internet kursierte eine Handyvideo, das Nachbarn aus dem Haus gegenüber dem Tatort aufgenommen haben sollen. Darauf ist zu sehen, wie nahe einer Autowerkstatt zwei Gruppen von Männern in Streit geraten und aufeinander losgehen. Zwei der insgesamt etwa zwölf Personen sind mit einer Stange und einem Baseballschläger bewaffnet.

Plötzlich sind mehrere Schüsse zu hören, "der hat Ali angeschossen", ruft der Mann am Handy. Ein silberfarbenes Auto fährt davon, mehrere Männer wollen in einem schwarzen Pkw ebenfalls den Rückzug antreten. Ein Angreifer zerschlägt daraufhin die Heckscheibe des Pkw, der mit quietschenden Reifen davonfährt. Eine Schießerei, "in Erkenschwick, wat geht hier ab?", fragt eine Frauenstimme fassungslos auf dem Handyvideo.

DPA Ein Mitarbeiter der Spurensicherung in Oer-Erkenschwick

In der Nacht war ein Großaufgebot der Polizei in der Stadt im Kreis Recklinghausen unterwegs, um weitere Beteiligte aufzuspüren. Neben einer Hundertschaft setzten die Beamten auch ein Spezialeinsatzkommando und einen Hubschrauber ein. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch nichts bekannt. Die Ermittler verfolgten "diverse Ermittlungsansätze", hieß es am Morgen. Das Video, das die Schießerei zeigen soll, werde derzeit geprüft. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.