Schweden "Grusel-Clown" sticht Mann in die Schulter

Die aus den USA kommende Welle der "Grusel-Clowns" hat nun auch Schweden erreicht. Doch anders als bei vielen anderen Fällen blieb es diesmal nicht bei einem harmlosen Streich. Ein Mann sei von einem Angreifer mit Clownsmaske niedergestochen worden, teilte die Polizei der Region Halland im Süden des Landes mit. Nachdem er seinem Opfer in die Schulter gestochen habe, sei der Angreifer geflüchtet.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am späten Donnerstagabend. Am Mittwoch hatten zwei Angreifer in Clown-Kostümen in Mittelschweden einer Frau gedroht, sie zu töten. "Sie war völlig verängstigt", sagte ein Polizeisprecher der Zeitung "Aftonbladet". Das Verhalten der Clowns sei "überhaupt nicht lustig".

Auch Innenminister Anders Ygeman warnte bereits vor Nachahmern: "Wir möchten keine Situation erleben, wo jemand in Schwierigkeiten gerät, weil irgendjemand, vielleicht halb im Scherz, eine Clownsmaske aufsetzt."

Das inzwischen in verschiedenen europäischen Ländern aufgetretene Phänomen hatte Anfang August im US-Bundesstaat South Carolina begonnen. Dort sollen als Clowns verkleidete Personen versucht haben, Kinder in den Wald zu locken. Die Schilderung stellten sich als falsch heraus, doch seitdem wurden vielerorts Clowns vor Schulen oder Firmen gesichtet, die manchmal auch bewaffnet gewesen sein sollen und Menschen bedrohten.