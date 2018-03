Sprengstofffund in Schweinfurt LKA prüft extremistischen Hintergrund

Die Polizei fand am Montag Chemikalien und hochexplosiven Sprengstoff in einer Schweinfurter Obdachlosen-Unterkunft. Das Landeskriminalamt (LKA) prüft nun, ob es Anhaltspunkte für eine extremistische Tat gibt. Aktuell werde dabei in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher. Lediglich eine islamistische Tat könne man "vorsichtig ausschließen".

Die Ermittlungen konzentrieren sich laut LKA auf einen 35-Jährigen. Er hatte der Polizei erklärt, die gefundenen Chemikalien gehörten ihm. Daraufhin wurde er festgenommen. Der Mann soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Außerdem ermittelt die Polizei gegen zwei weitere Männer und eine Frau. Sie wurden zwischenzeitlich ebenfalls festgenommen, sind jedoch wieder frei.

Insgesamt fanden die Ermittler mehr als 30 Liter verschiedene Chemikalien und ein Kilo selbst hergestellten Sprengstoff. Der gefährliche Sprengstoff wurde in der Nacht von Experten nahe dem Fundort auf einer Wiese in einer Grube kontrolliert gesprengt. Deshalb hatten zuvor etwa hundert Menschen aus der näheren Umgebung ihre Wohnungen verlassen müssen. Am frühen Morgen konnten sie zurückkehren.