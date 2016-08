Schweiz: 17-Jährige nach Feuerattacke in Zug gestorben

Eine 17-jährige Schweizerin ist in der Nacht zum Mittwoch den schweren Verletzungen erlegen, die sie bei einem Attentat in einem Zug erlitten hatte. Sie starb in einem Krankenhaus, wie die Kantonspolizei in St. Gallen mitteilte.

Die junge Frau hatte schwere Brandwunden erlitten, als ein 27-jähriger Schweizer am 13. August unweit des Bahnhofs Salez Fahrgäste mit Brennspiritus und einem Messer angriff.

Eine 34-jährige Frau war bereits kurz nach der Attacke gestorben. Auch der Angreifer kam ums Leben. Fünf Passagiere wurden schwer verletzt, unter ihnen ein sechsjähriges Kind. Einen terroristischen Hintergrund konnte die Polizei rasch ausschließen. Jedoch ist das Motiv für den Anschlag, der von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, immer noch unklar.