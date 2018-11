Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Nordwesten der Schweiz sind in der Nacht zum Sonntag sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern des Brandes in der Stadt Solothurn seien auch Kinder, teilte die Polizei mit. Die Brandursache ist unklar.

In dem Gebäude hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes mehr als 20 Menschen aufgehalten, hieß es in der Mitteilung. Die meisten seien von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Sechs Menschen seien gestorben.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand laut der "Solothurner Zeitung" in einem der unteren Stockwerke und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Schnell habe sich der Rauch in dem Gebäude ausgebreitet. Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn hätten Untersuchungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.