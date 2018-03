Ein ehemaliger Fußballjugendtrainer muss lebenslang ins Gefängnis - für den Vierfachmord von Rupperswil in der Schweiz. Richter Daniel Aeschbach ordnete zudem eine Therapie an, um die psychischen Störungen des Mannes zu behandeln.

Der 34-Jährige hatte in dem Prozess zugegeben, kurz vor Weihnachten 2015 einen 13-Jährigen missbraucht und getötet zu haben. Zudem habe er die Mutter des Jungen, seinen Bruder und dessen Freundin umgebracht. Er überfiel die Familie in seiner Nachbarschaft in der Ortschaft Rupperswil zwischen Basel und Zürich.

Der Angeklagte sagte aus, der 13-Jährige habe ihn sexuell angezogen. Die Quälereien an dem Kind nahm der Mann laut Anklage mit dem Handy auf. "Die Videos waren das Schrecklichste, was ich im Leben anschauen musste", sagte Staatsanwältin Barbara Loppacher.

"Grausamstes Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte"

Der Mann, der sich selbst als pädophil bezeichnet, war bis dahin polizeilich nicht auffällig und nicht vorbestraft. Den Ermittlungen zufolge soll er mindestens zwei weitere Taten nach gleichem Muster konkret geplant haben. Er bestritt diese Vorwürfe im Prozess.

Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft und anschließende Verwahrung des Angeklagten beantragt. Der Mann lebe in einer Fantasiewelt und sei deshalb zu gefährlich.

Die Anwälte der Opferangehörigen verlangen hohe Entschädigungen. Einer der Opferanwälte sprach von dem "grausamsten Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte". Der 34-Jährige sei zynisch, berechnend, gefährlich und in seiner bekundeten Reue als unglaubwürdig zu betrachten, so das Plädoyer der Nebenklage.

Die Pflichtverteidigerin plädierte auf 18 Jahre Haft. Gutachter stellten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung fest, die der Mann aber nach ihrer Auffassung mit einer mehrjährigen Therapie überwinden könne.