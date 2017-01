Schwerin Elfjähriger in Park vergewaltigt - Polizei fasst Verdächtigen

Mehr als ein Jahr nach der Vergewaltigung eines elfjährigen Jungen in einem Park in Schwerin hat die Polizei einen 41-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das Amtsgericht Schwerin erließ Haftbefehl, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Mann soll den Jungen am 15. Dezember 2015 morgens auf dem Weg zur Schule in der Innenstadt angesprochen und in den Schlossgarten der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern gelockt haben. Dabei habe er sich als Polizist ausgegeben, der einen Drogentest durchführen wolle. Auf einem Spielplatz soll er den Jungen dann mithilfe von Drohungen und körperlicher Gewalt schwer sexuell missbraucht haben.

Die Fahnder kamen dem Mann über einen DNA-Massentest auf die Spur. Nach der Auswertung von Mobilfunkdaten, die am Tattag gesichert worden waren, bat die Polizei etliche Männer um Abgabe einer DNA-Probe, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Eine dieser Proben habe mit Spuren vom Tatort übereingestimmt.