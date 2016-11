Schwerin Mathe-Streit auf Facebook führte zu Messerattacke

Gefährliche Körperverletzung oder versuchter Totschlag? Vor dieser Frage steht das Landgericht Schwerin im Fall eines eskalierten Streits um ein Matherätsel im Internet. Die Staatsanwaltschaft forderte sieben Jahre Haft. Die Verteidigung verlangte für den geständigen 29-Jährigen aus Wismar ein Strafmaß, das zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das wären maximal zwei Jahre.

"Es tut mir wirklich leid, was da passiert ist. Das wollte ich nicht", sagte der blasse, an den Füßen gefesselte Angeklagte in seinem letzten Wort nach den Plädoyers. Auch bei der Mutter des 19-jährigen Opfers entschuldigte er sich. Sie saß im Publikum und kämpfte mit den Tränen. Sie könne die Entschuldigung nicht annehmen - nach dem, was ihr Sohn im Krankenhaus durchgemacht habe, wie die Frau nach der Verhandlung sagte. Der junge Mann aus Wismar, der als Nebenkläger auftritt, war am Dienstag nicht im Gericht.

Am 12. April hatte ein Freund des Angeklagten das Matherätsel "Die Hälfte meiner Zahl ist die Hälfte von 400" auf der Facebook-Seite des späteren Opfers entdeckt. Er kenne den 19-Jährigen noch aus dem Kindergarten, berichtete er als Zeuge. Der 29-Jährige schlug eine Lösung vor, der andere kam auf ein anderes Ergebnis. Man stritt und beschimpfte sich im virtuellen Raum - und dann war die Sache zunächst erledigt, wie während des Prozesses deutlich wurde.

Angeklagter wollte seinem Opfer spontan "einen Denkzettel" verpassen

Am nächsten Vormittag lud der 19-Jährige ein Bild hoch und versah es mit einem Spruch, den der Angeklagte auf sich bezog und negativ interpretierte. Der Streit kam wieder in Gang.

Am frühen Nachmittag trafen Täter und Opfer danach in der Stadt aufeinander - zufällig, wie beide betonten. Der 29-Jährige erklärte, er habe spontan beschlossen, dem anderen "einen Denkzettel" zu verpassen. Zweimal stach er mit einem Apfelsinen-Schälmesser auf sein überraschtes Gegenüber ein. In der anderen Hand hielt er die Apfelsine.

Sein Mandant habe kein Blut wahrgenommen und nicht bemerkt, wie schwer er das Opfer verletzt habe, sagte der Verteidiger. Er habe noch mit dem am Boden Liegenden gestritten und anschließend mit einem Freund dessen Kinder aus der Schule abgeholt. Der 19-Jährige konnte nur mit einer Notoperation gerettet werden und verlor eine Niere.

Die Staatsanwältin unterstellte dem Angeklagten, dass er sehr wohl den lebensbedrohlichen Zustand seines Opfers erkannt habe. Für sie spricht sein Verhalten nach der Tat für einen kühlen Kopf: Er habe seinen Pullover und das Tatmesser weggeworfen und den Facebook-Chat gelöscht, sagte die Anklagevertreterin. Die Tat sei besonders brutal gewesen, weil der Angeklagte noch einmal zugestochen habe, nachdem er das Opfer bereits in den Bauch getroffen habe.

Sie sehe sogar die Nähe zu zwei Mordmerkmalen, sagte sie: Heimtücke und niedere Beweggründe. Die Verteidigung stellte den zweiten Stich hingegen so dar, dass das Opfer beim Wegdrehen quasi in das Messer gefallen sei. Am Freitag will der Vorsitzende Richter Otmar Fandel das Urteil verkünden.