Schwerin Vergewaltiger von Elfjährigem zu knapp fünf Jahren Haft verurteilt

Wegen Vergewaltigung eines elfjährigen Jungen ist ein Mann aus Schwerin zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der 41-Jährige hatte beim Prozessauftakt vor dem Landgericht gestanden, den Jungen im Dezember 2015 auf dem Weg zur Schule in einem Park schwer sexuell missbraucht zu haben. Der Altenpfleger hatte sich dem Kind gegenüber als Polizist ausgegeben und ihn unter einem Vorwand zu einem abgelegenen Spielplatz gelockt.

Die Öffentlichkeit war im Interesse des Kindes von der Verhandlung ausgeschlossen worden. Der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung, "das wahllose Weggreifen eines Kindes von der Straße" habe erheblich zur Verunsicherung der Gesellschaft beigetragen. Vor allem habe die Tat zum Verlust von Vertrauen des Opfers und seiner Angehörigen in die öffentliche Sicherheit geführt. Der Mann sei wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit Vergewaltigung, Körperverletzung und Amtsanmaßung verurteilt worden.

Andererseits habe der Angeklagte gleich zu Prozessbeginn ein umfassendes Geständnis abgelegt, er habe sich entschuldigt und die Familie mit einem Schmerzensgeld von 5000 Euro unterstützt, sagte der Vorsitzende Richter.

Der Vergewaltiger war erst mehr als ein Jahr nach der Tat gefasst worden. Der Fall war auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" ausgestrahlt worden. Überführt wurde der Angeklagte schließlich durch einen DNA-Massentest.