Niedersachsen Siebenjährige durch Böller schwer verletzt

Ein siebenjähriges Mädchen ist im niedersächsischen Sehnde durch einen Feuerwerksknaller schwer verletzt worden. Eine 14-jährige Freundin des Mädchens steckte ihr am Donnerstagabend beim Spielen auf einem Schulhof einen angezündeten Böller in den Ausschnitt, wie die Polizei in Hannover mitteilte.

Die Siebenjährige versuchte vergeblich, sich von dem "Sternenkreisel" zu befreien, dieser ging jedoch los. Das Kind erlitt schwere Brandverletzungen und wurde zur stationären Behandlung von ins Krankenhaus gebracht. Gegen die 14-Jährige wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.