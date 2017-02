Bayern Mann filmt heimlich Frauen auf der Toilette

Ein 62-Jähriger hat in Bayern heimlich mehrere Frauen beim Toilettenbesuch gefilmt. Die Ermittler entdeckten auf dem Mobiltelefon des Mannes einschlägige Aufnahmen, wie die Polizei mitteilte.

Allein am Freitag habe der Mann innerhalb einer Viertelstunde sieben Frauen gefilmt, deren Identität noch nicht bekannt sei. Eine 65-Jährige hatte das Smartphone beim Gang zum Klo in einem Verbrauchermarkt in Senden im Landkreis Neu-Ulm entdeckt und das Personal alarmiert.

Gemeinsam hielten sie den 62-Jährigen aus Baden-Württemberg fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten durchsuchten auch die Wohnung des Mannes.