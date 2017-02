Sexualmord in Freiburg Verdächtiger Hussein K. wohl kein Jugendlicher mehr

Im Fall des Sexualmords an einer Studentin in Freiburg wird der tatverdächtige Flüchtling Hussein K. voraussichtlich nach Erwachsenenstrafrecht angeklagt. Das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Altersgutachten lege nahe, dass er zur Tatzeit mindestens 22 Jahre alt war und nicht wie von ihm angegeben 17 Jahre, teilte die Behörde mit.

Hussein K. wird beschuldigt, im Oktober in Freiburg eine 19-Jährige vergewaltigt und ermordet zu haben. Wäre er zur Tatzeit 17 Jahre alt gewesen, würde Jugendstrafrecht gelten. Nach Erwachsenenstrafrecht droht dem Verdächtigen in dem Mordprozess den Angaben zufolge eine lebenslange Freiheitsstrafe. Nach Jugendstrafrecht wären höchstens zehn Jahre Haft möglich.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergab das medizinisches Gutachten auf Grundlage von Handwurzel- und Zahnuntersuchungen "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit", dass K. "zur Tatzeit mindestens 22 Jahre alt" war. Die Strafverfolgungsbehörde will nun in Griechenland weitere Hinweise zum Alter des mutmaßlichen Täters prüfen, bevor sie Anklage erhebt.

Dort soll K. ein weiteres Gewaltverbrechen an einer jungen Frau in Griechenland begangen hatte. Laut griechischer Polizei hatte er 2013 auf Korfu eine Griechin beraubt und eine Steilküste hinabgestoßen. Die Frau überlebte schwer verletzt.

Im November 2015 hatte K. demnach auf einer Freiburger Dienststelle Asyl beantragt und wurde dabei von der Bundespolizei erkennungsdienstlich behandelt. Papiere führte Hussein K. laut Bundesinnenministerium keine mit sich.