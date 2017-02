kurz & krass Neunjähriger macht nächtliche Spritztour mit Mamas Auto

Mit dem Auto seiner Mutter hat ein Neunjähriger in Nordrhein-Westfalen eine Spritztour unternommen. Beinahe wäre der nächtliche Ausflug unbemerkt geblieben.

Der Junge griff sich nach Angaben der Siegener Polizei in der Nacht zum Dienstag die Wagenschlüssel und fuhr durch den Kreis Wittgenstein. Nur wegen eines Unfalls fiel die Spritztour später auf.

Laut Polizei rammte das Kind ein geparktes Auto und richtete einen Schaden von rund 5000 Euro an. Dabei verlor der Junge das vordere Kennzeichen vom Auto der Mutter. Dieses wiederum fand die Polizei am frühen Morgen an der Unfallstelle. Als die Beamten später bei Mutter und Sohn zu Hause auftauchten, schliefen beide.

"Vor dem Haus stand allerdings - schön eingeparkt - der unfallbeschädigte beziehungsweise unfallflüchtige Pkw", heißt es im Polizeibericht. Nach dem Unfall habe der Junge das Auto nach Hause gelenkt und vor der Haustür abgestellt. "Anschließend hatte er sich offenbar wieder schlafen gelegt."