Prozess wegen Silvester-Übergriffen in Hamburg Markante Erscheinung im Getümmel

Behzad S. sitzt in Saal 139 des Hamburger Strafjustizgebäudes und schweigt. Neben ihm eine Dolmetscherin, sie übersetzt in seine Muttersprache Farsi. Der 34-Jährige aus Iran soll am frühen Morgen des 1. Januar 2016 Teil eines Mobs gewesen sein: Einer von vielen Männern, die auf der Großen Freiheit, der Partymeile der Hamburger Reeperbahn, Frauen einkreisten, nicht mehr durchließen, sie belästigten, betatschten, auslachten; die Frauen Angst einjagten, beklauten, bedrohten.

Einer der Männer soll eine damals 20-Jährige, hilflos von der Meute eingekesselt, im Intimbereich angefasst und penetriert, ein anderer ihr von hinten das Handy aus der Hand gerissen haben. Die beiden Männer konnten nicht ermittelt werden - aber Behzad S. wurde später festgenommen. Er soll bei dieser Tat dabei gewesen sein. Und er soll mit mindestens zwei Männern der Gruppe zwei 18-jährige Frauen umzingelt und begrapscht haben: oberhalb der Kleidung, an den Brüsten, am Schritt, am Gesäß. Auch, um ihren "Ehranspruch herabzusetzen", wie es in der Anklageschrift heißt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Behzad S. sexuelle Nötigung in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Raub und tätlicher Beleidigung vor. Das bezieht sich auf den Angriff auf die 20-Jährige. S. ist außerdem wegen sexueller Nötigung im besonders schweren Fall in Tateinheit mit Beleidigung in zwei Fällen angeklagt. Das bezieht sich auf den Übergriff auf die beiden 18-Jährigen.

Die Kammer muss nun klären, ob Behzad S. die Taten wirklich begangen hat. Und das dürfte, wie vergangene Verfahren zeigen, schwierig werden.

Klub-Mitarbeiter fotografierte vom Balkon aus

Auch in Hamburg war es Silvester 2015 zu sexuellen Übergriffen auf Frauen gekommen, durch Gruppen junger Männer, viele von ihnen stammen Zeugen zufolge aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. Hunderte mutmaßlich Betroffene erstatteten Anzeige. Doch Verdächtige waren kaum zu ermitteln, die Beweislage oft unzureichend. Im November des vergangenen Jahres sprach das Hamburger Landgericht drei Angeklagte frei - und die Richterin verband ihr Urteil mit einer Schelte für die Ermittler. Sie sei schockiert darüber, wie leicht sich der Rechtsstaat unter dem Druck der öffentlichen Meinung, der Medien und der Politik erschüttern lasse.

Das Strafverfahren gegen Behzad S. ist nun das vorerst letzte in Hamburg wegen der sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht. S. wurde am 5. Februar vergangenen Jahres festgenommen, bis zum 18. April saß er in Untersuchungshaft. Ermittler wollen ihn auf Fotos aus der Silvesternacht identifiziert haben: Er soll der Mann sein, der auf den Bildern eine blaue Jacke und eine graue Mütze trägt, eine markante Erscheinung mitten im Getümmel.

Die Aufnahmen machte in jener Nacht Raoul S., Mitarbeiter eines Clubs an der Großen Freiheit. Er fotografierte fast zwei Stunden vom Balkon des Lokals aus und übergab Hunderte Bilder der Polizei.

Erst an der Alster, dann auf der Reeperbahn

Ohne die Fotos säße Behzad S. jetzt nicht auf der Anklagebank. Selbst wenn er der Mann mit blauer Jacke und grauer Mütze sein sollte: Keine der Aufnahmen zeigt konkret die ihm vorgeworfenen Taten. Die Fotos könnten allerdings helfen, die Tatzeit einzugrenzen. Fest steht bislang nur, dass der Übergriff auf die 20-Jährige nach 0.11 Uhr geschehen sein muss: Zu dieser Zeit hatte sie noch eine WhatsApp-Nachricht verschickt, später wurde ihr das Handy entrissen.

Sollte sich die Tatzeit näher bestimmen lassen, könnten Handyaufnahmen seiner damaligen Begleiter Behzad S. entlasten, weil sie belegen sollen, wo er sich in jener Silvesternacht zu welcher Zeit aufgehalten hat.

Behzad S. sagte in seiner Vernehmung bei der Polizei, er habe den Silvesterabend mit seiner Ehefrau und seinen Kindern an der Alster verbracht, seine Familie anschließend nach Hause gebracht und sei danach mit Freunden auf die Reeperbahn. So erinnert sich eine Beamtin des Landeskriminalamtes in ihrer Aussage vor Gericht. Zudem habe er bei der Polizei angegeben, er habe sich in der Nacht nur kurz und auch nur am Anfang der Großen Freiheit aufgehalten, weil die Straße zu voll gewesen sei.

Es dürfte ein schwieriges Unterfangen werden, Behzad S. nachzuweisen, dass er bei den Übergriffen dabei war - und wenn er dabei war, wie er sich in der Gruppe tatsächlich verhalten hat. Als die Polizeibeamten Anfang Februar zur Unterkunft kamen, in der Behzad S. mit seiner Familie untergebracht ist, trafen sie nur seine Ehefrau an. S. war im Deutschkurs. Er kam im Anschluss mit einem Bekannten freiwillig zur Dienststelle.