Fälle Elias und Mohamed Gericht muss Sicherungsverwahrung für Kindermörder erneut prüfen

Der Mörder der beiden Jungen Elias und Mohamed kommt möglicherweise doch in Sicherungsverwahrung. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass das Landgericht Potsdam die Gefährlichkeit des Mannes erneut prüfen muss.

Die Potsdamer Richter hatten Silvio S. zwar zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Entlassung erschwert. Die Sicherungsverwahrung lehnten sie jedoch ab - entgegen der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Das Potsdamer Gericht habe Fehler bei der Gesamtwürdigung gemacht, sagte der Vorsitzende BGH-Richter nun. Weder habe es die rasche Folge der beiden Morde ausreichend gewichtet, noch die menschenverachtende Weise, in der die Taten begangen worden seien. Ein Gutachter hatte dem Angeklagten keinen Hang zur Begehung weiterer schwerer Straftaten bescheinigt. Die grundsätzlich unbefristete Sicherungsverwahrung ist das schärfste Mittel, um die Gesellschaft vor besonderes gefährlichen Straftätern zu schützen (Az.: 5 StR 8/17).

Die Taten von Silvio S. hatten bundesweit Entsetzen ausgelöst. Im Juli 2015 lockte er in Potsdam den sechsjährigen Elias vor dessen Elternhaus in sein Auto. Das Kind starb wenig später durch "gewaltsames Ersticken", die Leiche des Jungen vergrub S. in einer Kleingartenanlage in Luckenwalde - etwa 25 Kilometer von Kaltenborn entfernt, wo der Mann im Haus seiner Eltern wohnte.

Anfang Oktober 2015 entführte S. vor dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales den Flüchtlingsjungen Mohamed. Er lockte ihn in sein Auto, fuhr ihn zu sich nach Hause, betäubte ihn und versuchte, ihn zu vergewaltigen. Als der Vierjährige sich schließlich wehrte und zu schreien begann, erdrosselte S. das Kind und versteckte es in einer Plastikwanne.

Auch die Verteidigung legte Revision gegen die Verurteilung ein. Diese wies der BGH jedoch bereits zurück.