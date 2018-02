Mordversuch wegen Slenderman US-Gericht schickt 15-Jährige in geschlossene Anstalt

40 Jahre in die Psychiatrie: So lautet das Urteil für eine Jugendliche, die versucht hat, eine Mitschülerin umzubringen. Als Motiv gaben das Mädchen und ihre Komplizin Angst vor dem Slenderman an.