Frauenleiche in Spanien identifiziert Vermisste Tramperin Sophia L. ist tot

Traurige Gewissheit für Angehörige und Ermittler: Staatsanwaltschaft und Polizei haben in Bayreuth den Tod der vermissten Tramperin Sophia L. bestätigt. Ermittler in Spanien hätten den Leichnam der 28-Jährigen per DNA-Abgleich identifiziert, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken.

Sophia L. war Mitte Juni verschwunden, als sie als Anhalterin von Leipzig in ihren Heimatort nach Amberg bei Nürnberg reisen wollte. In Schkeuditz an der Autobahn 9 war sie in einen Lkw mit marokkanischem Kennzeichen gestiegen. Ihre Leiche fand die Polizei schließlich nahe einer Tankstelle in Nordspanien.

Verdächtiger soll ausgeliefert werden

Ermittler gehen davon aus, dass Sophia L. in Oberfranken getötet wurde. Das hatte die Auswertung der GPS-Daten eines Lastwagens ergeben. Ein 41-jähriger Fernfahrer wird verdächtigt, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Der Fundort deckt sich mit der Fahrtroute des Mannes.

Der Tatverdächtige war Mitte vergangener Woche in Spanien festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth kündigte an, die Auslieferung des mutmaßlichen Täters vorantreiben zu wollen.

Angaben zu den Todesumständen der Studentin hat die Polizei bislang nicht gemacht. Beamte der Kriminalpolizei aus Bayreuth waren diese Woche nach Spanien gereist, um gemeinsam mit den spanischen Behörden in dem Fall zu ermitteln.

Auf Twitter und Facebook war Sophias Bruder bereits am Montagabend davon ausgegangen, dass seine Schwester tot ist. Er schrieb: "Rest in Peace, my wonderful sister, Rest in Peace! You made this world a better place..."