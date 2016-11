Entführung in South Carolina Frau in Container "wie ein Hund angekettet"

Seit Ende August waren eine Frau und ihr Freund im US-Bundesstaat South Carolina verschollen. Am Donnerstag hat die Polizei die Vermisste in einem Container gefunden, "angekettet wie ein Hund", sagte Spartanburg County Sheriff Chuck Wright. Von ihrem Freund fehlt jede Spur.

Polizisten seien auf die Frau aufmerksam geworden, nachdem sie Klopfgeräusche aus dem Container gehört hatten. Der Fundort liegt in der Stadt Woodruff, rund 130 Kilometer nordwestlich von South Carolinas Hauptstadt Columbia entfernt.

Die Frau habe eine Kette um den Hals gehabt, sagte Wright. Sie habe den Polizisten erzählt, dass sie seit zwei Monaten in dem Container eingesperrt gewesen sei und regelmäßig Essen bekommen habe. Die Lokalzeitung "Spartanburg Herald Journal" schreibt, es handele sich um eine 30-Jährige aus der Stadt Anderson.

Das Gefängnis des Entführungsopfers war nach Polizeiangaben von außen verriegelt. Die Suche nach der Frau und ihrem 32-jährigen Freund hatte die Polizisten in die Gegend gebracht. "Es gab Computer- und Mobilfunk-Daten, die uns zu dem Grundstück in Woodruff geführt haben", sagte Polizeichef Jim Stewart. "An dem Ort wurde ein Handysignal geortet, das mit dem Fall zusammenhängt."

Im Zusammenhang mit dem Fall hat die Polizei einen 45-Jährigen festgenommen, der schon wegen Sexualdelikten vorbestraft ist. Die Frau habe für den Verdächtigen gearbeitet, sagte Sheriff Wright. Das "Spartanburg Herald Journal" berichtet, dass es sich bei ihm auch um den Besitzer des Grundstücks handelt.

Die Frau habe den Polizisten gesagt, dass es weitere Opfer geben könnte, sagte Wright: "Wir wollen jetzt sichergehen, dass wir es nicht mit einem Serienmörder zu tun haben."