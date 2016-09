An einer Grundschule in Townville im US-Bundesstaat South Carolina hat offenbar ein Jugendlicher um sich geschossen und mindestens zwei Schüler und eine Lehrerin verletzt. Das berichten mehrere lokale Medien. Sheila Cole vom Büro des Sheriffs bestätigte dem Sender WYFF den Angriff.

Der mutmaßliche Schütze wurde von der Polizei festgenommen. Ein Vertreter des Bezirks bestätigte CNN die Zahl der Verletzten. Fernsehbilder zeigten ein massives Polizeiaufgebot an der Schule. Ein naher Highway wurde geschlossen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden angeschossenen Kinder in ein Trauma-Zentrum, auch die Lehrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Ein Polizist bestätigte, dass die restlichen Schüler in Sicherheit seien. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Etwa 300 Kinder besuchen die Townville Elementary School, die Altersgruppen reichen vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse.