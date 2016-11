Mutmaßlicher Serienmörder Todd K. Polizei entdeckt weitere Leichen in South Carolina

Eine Frau, angekettet in einem Container - wie ein Hund. Ihr Partner, erschossen und in der Nähe verscharrt. Nun hat die Polizei nach der Befreiung der 30-Jährigen auf einem Grundstück im US-Bundesstaat South Carolina zwei weitere Leichen gefunden. Momentan gehe er nicht von weiteren Opfern auf dem Gelände aus, sagte ein Sprecher des Sheriffs von Spartanburg County der Zeitung "The Greenville News".

Todd K., der 45 Jahre alte Besitzer des Geländes nahe der Kleinstadt Woodruff, war verhaftet worden, nachdem die Polizei in der vergangenen Woche die gefangene Frau entdeckt hatte. Diese sei "offensichtlich traumatisiert" gewesen. Die 30-Jährige berichtete den Ermittlern, dass der Grundstücksinhaber ihren Freund vor ihren Augen erschossen habe und dass es noch weitere Opfer geben könnte.

Das Paar war seit Ende August verschwunden, Hinweise aus sozialen Netzwerken und Handydaten führten die Einsatzkräfte zu dem waldreichen Grundstück des Verdächtigen. Dieser hatte am Wochenende gestanden, im Jahr 2003 vier Menschen in einem Motorradladen getötet zu haben.

Die Polizei geht davon aus, dass er auch die beiden nun gefundenen Menschen auf seinem Grundstück tötete. Er selbst hatte den Polizisten gezeigt, wo die Leichen vergraben sind. Die beiden Opfer seien noch nicht identifiziert, auch ihr Geschlecht kenne man nicht, sagte ein Polizeisprecher.