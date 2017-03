Taufgäste als Zechpreller "Sie rannten einfach wild davon"

Es ist ein Vorfall, den Antonio Rodriguez in 35 Dienstjahren noch nicht erlebt hat, so berichtete er es der BBC. Der Mann führt das Restaurant El Carmen in Bembibre, ein 10.000-Einwohner-Ort im Nordwesten Spaniens. Jüngst kehrte eine große Gesellschaft im El Carmen ein: 120 Gäste feierten eine Taufe. Sie hatten 900 Euro angezahlt.

Als die Hauptspeisen abgeräumt und 30 Flaschen Alkohol geleert waren, gingen die Kellner in die Küche, um das Dessert zu holen. In diesem Augenblick passierte es laut BBC: Sämtliche Gäste standen auf und verschwanden. Ohne zu zahlen.

2000-Euro-Rechnung offen

"Das Ganze geschah im Zeitraum von einer Minute", sagte Rodriguez. "Es war etwas, das sie geplant hatten. Sie rannten einfach wild davon." Für die Angestellten sei es unmöglich gewesen, die Gäste festzuhalten. "Man kann nichts machen, wenn es so viele sind."

Der Restaurantchef blieb auf 2000 Euro sitzen, alarmierte die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Betrugs. Viel Hoffnung, das Geld zu sehen, habe er aber nicht, sagte Rodriguez.

Den Angaben der spanischen Zeitung "El Pais" zufolge versuchte die Polizei bisher vergeblich, die Zechpreller dingfest zu machen. Sie seien aber "mehr oder weniger" bekannt. Man sei guter Dinge, sie noch zu finden.