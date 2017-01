Drogenschmuggel Hälfte der Polizisten in spanischer Kleinstadt festgenommen

In Spanien sind vier Polizisten wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Drogenschmuggel über das Mittelmeer festgenommen worden. Vier der acht Beamten in der südwestlichen Kleinstadt Isla Mayor in der Nähe von Sevilla seien in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit.

Sie wurden demnach bereits am Montag mit zwei weiteren Verdächtigen festgenommen, wie lokale Medien in Spanien berichteten. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, aus Marokko über die Straße von Gibraltar und den Fluss Guadalquivir Haschisch nach Spanien geschmuggelt zu haben.

Die Bande soll für den illegalen Drogenhandel aufblasbare Schnellboote genutzt haben. Der Bürgermeister von Isla Mayor, Juan Molero, sagte dem Radiosender Cadena Ser, die 6000-Einwohner-Stadt sei schockiert über die Beteiligung der halben Polizei des Ortes.