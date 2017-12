Cybergrooming Mann gibt sich als Mädchen aus - um Kindern Nacktfotos zu entlocken

Ein Mann aus dem spanischen Sevilla hat sich im Internet als junges Mädchen ausgegeben und sich mithilfe dieser Tarnung von Kindern Nacktaufnahmen zuschicken lassen. Der 35-Jährige habe in sozialen Netzwerken Kontakt zu etwa 140 Minderjährigen aufgenommen, teilte Spaniens Innenminister Juan Ignacio Zoido auf Twitter mit.

Nachdem der Mann sich das Vertrauen der Kinder erschlichen habe, habe er sich von diesen kompromittierendes Bild- und Filmmaterial zuschicken lassen. Diese kriminelle Praxis ist als Cybergrooming bekannt.

Später forderte er seine Opfer zu Geschlechtsverkehr mit ihm auf und drohte damit, andernfalls die Aufnahmen öffentlich zu machen, wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtet. Die Polizei sei auf die Spur des Verdächtigen gekommen, nachdem der Vater eines der Opfer Anzeige erstattet habe. Daraufhin hätten Ermittler den Mann festgenommen.

La @policia detiene en Sevilla a un hombre de 35 años que contactó con 140 menores a través de las redes sociales para pedirles fotos y vídeos de contenido sexual haciéndose pasar por una niña de 13 años. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 5. Dezember 2017

Beim Cybergrooming verschaffen sich Erwachsene im Internet Kontakt zu Kinder und Jugendlichen, um an ihnen Sexualdelikte zu begehen. Der englische Begriff "grooming" bedeutet so viel wie "anbahnen" oder "vorbereiten". Die Täter geben sich in sozialen Netzwerken und Chats oft jünger aus als sie sind, bauen mit Schmeicheleien Vertrauen auf und belästigen schließlich ihre Opfer.