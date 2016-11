Spanien Als Teufel verkleideter Mörder festgenommen

Ein in Frankreich gesuchter Mörder ist im südspanischen Malaga festgenommen worden. Ort der Festnahme: eine Halloween-Party. Der Kriminelle war als Teufel verkleidet erschienen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann bereits am Montag zusammen mit zwei mutmaßlichen Komplizen gefasst. Das spanische Innenministerium veröffentlichte ein Foto der roten Teufelsmaske mit schwarzen Hörnern und scharfen Zähnen sowie einem schwarzen Umhang und einer Perücke.

Ein französisches Gericht hatte den heute 47-jährigen Hamid Hakkar 2005 des Mordes an einem Drogenhändler für schuldig befunden und ihn zu 15 Jahren Haft verurteilt. Im November 2013 kehrte Hakkar von einem Hafturlaub nicht in ein Gefängnis in Nordfrankreich zurück und war seitdem untergetaucht - gesucht wegen Mordes, Rauschgifthandels und Geldwäsche.

Die spanische Polizei ermittelte seit Mitte Oktober, nachdem Beamte in einem Haus in Malaga auf einen "Killer-Werkzeugkasten" stießen. Dieser enthielt zwei Schusswaffen, einen Schalldämpfer, acht Mobiltelefone, falsche Ausweispapiere und 5000 Euro in bar.