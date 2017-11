Massenrausch bei Seminar "Arsenal an Betäubungsmitteln"

Bevor der Richter sein Urteil fällt, will Stefan S. noch etwas sagen. Er sortiert die Blätter, die auf dem Tisch vor ihm liegen. Dann trinkt er einen Schluck Wasser und setzt seine Brille auf. "Hinter uns liegen die schwersten zwei Jahre unseres Lebens", sagt S. Er ist den Tränen nah.

Im September 2015 organisierte Stefan S. ein Seminar in Handeloh am Rande der Lüneburger Heide in Niedersachsen. 290 Euro kostete die Teilnahme laut Staatsanwaltschaft, neben S. und seiner Frau kamen 27 Teilnehmer. Der Titel klang harmlos: "Die sieben Quellen - eine Reise durch unser Energiesystem". Doch die dreitätige Veranstaltung endete dramatisch.

Mehr als 160 Rettungskräfte eilten an jenem 4. September in die Lüneburger Heide. Sie versorgten die Teilnehmer des Seminars, denen es so schlecht ging, dass ein Notarzt die Zustände als lebensbedrohlich beschrieb. Zeugen berichteten von bizarren Szenen: Ein Mann soll versucht haben, sich sein Glied abzureißen. Ein anderer hielt sich für einen Drachen. Menschen lagen krampfend im Gras, mit dem Gesicht nach unten.

Jetzt sitzt Stefan S., ein 53 Jahre alter Psychologe, auf der Anklagebank des Landgerichts in Stade. Ihm wird vorgeworfen, Drogen in nicht geringer Menge zu besitzen und diese an die Teilnehmer verteilt zu haben. Beides hatte S. am ersten Verhandlungstag bereits eingeräumt.

Staatsanwalt Christian Laustetter spricht in seinem Plädoyer von einem Fall, der "in dieser Dimension vorher nicht aufgetreten" sei. "Wir haben großes Glück, dass niemand zu Tode kam." Laustetter wirft S. vor, mit einem "Arsenal an Betäubungsmitteln" nach Handeloh gereist zu sein. Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten zur Bewährung sowie ein Berufsverbot.

MDMA, LSD, 2C-E, Dragonfly - jede Menge Drogen vor Ort

Die Verhandlung ermöglichte Einblicke in eine Szene, deren Mitglieder nicht davor zurückschrecken, Drogen einzuwerfen - angeblich zur Bewusstseinserweiterung und Persönlichkeitsentwicklung. In dem Tagungszentrum in Handeloh fanden Polizisten laut Staatsanwaltschaft in einer Messingschale MDMA und LSD; außerdem Spuren von Kokain sowie zwei Arten Beruhigungsmittel.

Und 2 C-E. Eine Droge, die seit 2015 illegal ist. Die Teilnehmer tranken sie in Wasser aufgelöst. Zuvor habe er ihnen die Wirkung erklärt, sagte S. Wie - das stand auf einem Zettel, den Polizisten laut Staatsanwaltschaft vor Ort fanden. 2 C-E ermögliche "intensive Einsichten über psychologisch-evolutionäre Vorgänge"; man könne "biologische Zellteilung" erleben. So klingt es, wenn Esoterik einen pseudo-wissenschaftlichen Anstrich bekommt.

Dass Stefan S. mit Substanzen hantierte, von denen er nichts verstand, wurde in der Verhandlung deutlich. Denn in dem Gemisch, das er in Wasserkaraffen reichte, war nicht nur 2 C-E, sondern auch DragonFly, auf Deutsch "Libelle". Eine Sachverständige hatte bereits erklärt, dass die Droge beinahe so stark wirke wie LSD - und von Todesfällen aus Norwegen, Schweden oder Großbritannien berichtet. S. gab an, nicht gewusst zu haben, dass auch DragonFly in den Tabletten gewesen sei.

Doch zum Verhängnis wurde S. vor Gericht ohnehin nicht das 2 C-E - sondern sein LSD. Auch davon hatte er 25 Kapseln dabei. Ihm zufolge habe er sie für Teilnehmer mitgebracht, die 2 C-E etwa wegen Herzproblemen nicht nehmen dürften.

Etwas mehr als sechs Milligramm des Halluzinogens fanden Ermittler in dem Tagungszentrum in der Lüneburger Heide. Eine Menge, für die laut Staatsanwaltschaft eine mehrjährige Freiheitsstrafe möglich ist. Ähnliche Grenzwerte gibt es laut Richter Appelkamp für 2 C-E oder DragonFly noch nicht - weshalb die LSD-Menge ausschlaggebend sei.

"Jetzt stehe ich hier"

Vor Gericht beteuert S., dass er keine Drogen mehr besitzen oder verwenden werde. S. hat sich seine Rede ausgedruckt, er verliest sie im grauen Dreiteiler, sitzend. Er setzt er zu einem Exkurs über die deutsche Drogenpolitik an. Nikotin und Alkohol forderten 200.000 Tote im Jahr und seien viel gefährlicher als LSD und MDMA. Substanzen wie DragonFly wären nicht auf dem Markt, behauptet er, wenn der Staat lange erprobte Mittel kontrolliere und legalisiere.

Außerdem hätten die "Fantasien von Sex und Rausch", die in den Medien kursierten, nichts mit dem Leben der Teilnehmer zu tun. "Es ist ohnehin schwierig zu vermitteln, welche Räume wir in unseren Seminaren betreten", sagt S.

Für seinen letzten Satz erhebt er sich: "Jetzt stehe ich hier und verantworte meine Fehler, die ich begangen habe."

Richter Berend Appelkamp verurteilt Stefan S. zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Von einem Berufsverbot sieht er ab. Denn aus seiner Sicht gebe es keinen Nachweis dafür, dass der Psychologe schon einmal bei einem Seminar Drogen verabreicht habe - somit lasse sich eine Wiederholungsgefahr nicht begründen.

Auch auf eine Geldauflage verzichtet Appelkamp. "Der Angeklagte ist schon gestraft genug", sagt er. In der Tat kommen auf S. womöglich noch hohe Rechnungen zu. Da sind zum einen die Verfahrenskosten: Der Staatsanwaltschaft zufolge belaufen sich diese auf einen unteren fünfstelligen Betrag, da zahlreiche Laboruntersuchungen nötig waren.

Die Kosten für den Großeinsatz mit 160 Beteiligten werde S. dem Landkreis Harburg wohl ebenfalls erstatten müssen; Staatsanwalt Laustetter spricht von einer oberen fünfstelligen Summe. Schließlich würden die Krankenkassen eventuell die Behandlungskosten für die Patienten von S. einfordern.

Vor Gericht sagt S. noch, dass er seine Praxis wiederaufbauen wolle. Doch das könnte schwer werden: S., laut seinem Anwalt ein psychologischer Psychotherapeut, könnte seine Approbation verlieren. Die zuständige Kammer habe bereits um Akteneinsicht gebeten, um ein eventuelles Verfahren zu prüfen, sagt der Verteidiger.