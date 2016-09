Steinwurf auf der A7 DNA-Probe überführt 36-Jährigen als Täter 

Die Polizei in Ulm und die Staatsanwaltschaft in Ellwangen haben einen Verdächtigen festgenommen, der von einer Brücke aus einen Stein auf die A7 geworfen und damit einen schlimmen Unfall verursacht haben soll. Wie die Ermittler auf einer Pressekonferenz mitteilten, soll eine DNA-Spur den 36-jährigen überführt haben. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

"Spezialisten ist es gelungen, aus kleinsten Fragmenten auf dem Stein und auf einer Folie am Ablageort DNA-Spuren zu sichern", sagte der Ulmer Polizeipräsident Christian Nill. Die gefundenen Partikel glichen die Ermittler mit ihren Datenbanken ab - und landeten einen Treffer.

Der mutmaßliche Täter sei der Polizei schon von einigen Delikten bekannt gewesen. 2009 war dem Verdächtigen im Rahmen eines Strafverfahrens eine Speichelprobe abgenommen worden, die ihn nun überführte.

Das Auto einer Familie war in der Nacht zum Sonntag bei Heidenheim über den von einer Brücke geworfenen Stein gefahren und von der Fahrbahn abgekommen. Es überschlug sich mehrmals. Die 25 Jahre alte Mutter schwebt noch immer in Lebensgefahr. Der Zustand des 33-jährigen Vaters sowie der beiden sechs und vier Jahre alten Kinder ist stabil.