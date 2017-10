Österreich Zwei Tote nach Schüssen, 66-Jähriger auf der Flucht

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Menschen in Stiwoll nordwestlich von Graz hat die österreichische Polizei am Sonntag eine Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter ausgelöst. Ein 66-Jähriger stehe im Verdacht, auf drei Menschen geschossen zu haben, teilte die Polizei mit. Ein 64-Jähriger und eine 65-Jährige kamen dabei ums Leben, eine 48-jährige Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

LPD Steiermark Fahndungsfoto der Landespolizeidirektion Steiermark

Die Polizei suchte nach einem weißen VW-Kleintransporter, in dem der Mann geflüchtet sein soll. Anhand des Kennzeichens lässt sich der Wagen als derselbe identifizieren, der im Juni 2016 für Aufsehen in Graz sorgte, weil an seinem Rückfenster ein Plakat mit der großen Aufschrift "Heil Hitler" zu sehen war. Ein Grazer Aktivist erstattete Anzeige wegen NS-Wiederbetätigung. In kleinerer Schrift verwies das Plakat auf eine Website, die in größter Ausführlichkeit die Konflikte eines Mannes mit der Justiz, der Psychiatrie, der SPÖ und den anderen Bewohnern der 718-Einwohner-Gemeinde Stiwoll schildert.

Medienberichte, dass der aktuellen Gewalttat ein Nachbarschaftsstreit vorausgegangen sein könnte, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Sie warnte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter davor, sich dem Mann eigenmächtig in den Weg zu stellen. Inzwischen hat sie die Fahndung auch auf an die Steiermark angrenzende Bundesländer ausgeweitet.