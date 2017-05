Mord an seiner Frau Angeklagter wünscht sich Todesstrafe

Ein angeklagter Mann hat sich im Prozess um die Tötung seiner Ehefrau die Todesstrafe gewünscht. Zum Auftakt der Verhandlung forderte der 54-Jährige in Stralsund ein "gutes Urteil". Er wolle mit dem Tod bestraft werden. Der Syrer, der den Gerichtssaal mit Fußfesseln betrat, gab vor dem Landgericht Stralsund an, am 23. November 2016 mit seiner Frau in Streit geraten zu sein. Diese habe gedroht, ihn zu verlassen. Im Streit sei er in die Küche gegangen und habe ein Messer geholt.

"Wenn ich mich weiter daran erinnere, sterbe ich jeden Tag mehrere Tode", begründete der Angeklagte seine Forderung. Die Richterin erklärte dem Syrer, dass es in Deutschland keine Todesstrafe gebe. "Ich wäre nicht Richterin, wenn wir die Todesstrafe hätten", sagte sie. Obwohl er die Tat gestand, sagte der Angeklagte, er könne sich nicht mehr genau an den Ablauf erinnern. Der Mann wurde auf der Straße mit dem Messer in der Hand festgenommen.

Das Ehepaar war mit zwei minderjährigen Kindern im August 2014 nach Deutschland geflüchtet. Dem Angeklagten zufolge hatten er und seine Frau schon mehrfach gestritten, weil er die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, für falsch gehalten habe. Er habe Syrien nur verlassen, um seine Frau zu behalten, sagte er.