Frankreich Schüsse in der Innenstadt von Straßburg - mehrere Opfer

In der Innenstadt von Straßburg sind Schüsse gefallen. Nach Angaben von Behörden sind ein Mensch getötet und sechs verletzt worden. Der Täter sei flüchtig, teilte die Präfektur des Départements Bas-Rhin mit. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen.

In einer Nachricht bei Twitter appellierte ein Mitarbeiter des Bürgermeisters an die Bewohner, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. "Danke an alle, die zu Hause bleiben und auf die Klärung der Situation warten", schrieb Alain Fontanel. Das Pariser Innenministerium sprach ohne weitere Details von einem "schwerwiegenden Ereignis der öffentlichen Sicherheit".

Die Schüsse fielen gegen 20 Uhr. Mehrere Orte in der Innenstadt von Straßburg waren betroffen, darunter die Rue des Orfèvres, die Rue des Grandes-Arcades und die Grand'Rue. In der Nähe findet der Weihnachtsmarkt statt, einer der ältesten und größten Europas.

Laut "Dernière Nouvelles d'Alsace" geht die Polizei derzeit von einem Einzeltäter aus. Es gebe die Hypothese eines Attentats.

Die Polizei hat die Innenstadt rund um die Place Gutenberg abgesperrt. Überall in der Stadt sind Ambulanzen zu sehen, wie Anwohner berichten. Zudem sei das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg abgeriegelt worden, wie ein AFP-Reporter berichtet. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.