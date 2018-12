Innenstadt von Straßburg Schütze tötet vier Menschen - Polizei spricht von Terror

Ein bewaffneter Angreifer hat nahe des Weihnachtsmarkts im elsässischen Straßburg am Dienstagabend mindestens vier Menschen erschossen und elf weitere verletzt. Medien berichten zum Teil auch von 13 Verletzten.

Der Verdächtige war nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner polizeibekannt. Insidern zufolge handelt es sich um einen 29-Jährigen, dessen Wohnung am Dienstag in Zusammenhang mit einem Raub durchsucht worden war.

Die Straßburger Polizeipräfektur erklärte, der Täter sei vom Inlandsgeheimdienst als Sicherheitsrisiko eingestuft gewesen. Über ihn sei ein sogenanntes "Fiche S" geführt worden. In dieser Kategorie werden rund 26.000 Personen geführt, von denen 10.000 als stark radikalisiert gelten, etwa durch salafistische Moscheen.

Der Mann sollte nach einem Medienbericht eigentlich am Dienstagmorgen verhaftet werden. Wie der Sender France Info unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, war er jedoch nicht zu Hause. Demnach wird ihm versuchter Mord vorgeworfen.

Straßburg war am Dienstagabend weiträumig abgesperrt. Auch das Europaparlament wurde abgeriegelt, ebenso der Weihnachtsmarkt.

Nach zwei Stunden stellte die Polizei Insidern zufolge den Angreifer. Bei dem Einsatz der Sicherheitskräfte waren Schüsse zu hören. Schon vor seiner Flucht sei der Mann von patrouillierenden Soldaten verletzt worden, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei.

Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete eine formelle Untersuchung ein. Auch Präsident Emmanuel Macron ließ sich nach Angaben seines Amts laufend über den Ermittlungsstand unterrichten und entsandte Castaner nach Straßburg.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verurteilte die Tat. "Straßburg ist ein ausgezeichnetes Symbol des Friedens und der europäischen Demokratie. Werte, die wir immer verteidigen werden."

Das Motiv der Tat ist nach Angaben der Ermittler derzeit unklar. Eine US-Beobachtungsstelle erklärte, im Internet feierten Unterstützer der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" den Angriff.

Augenzeugen schilderten die Lage am Weihnachtsmarkt im Sender BFM TV: "Es gab Schüsse, und dann rannten überall die Menschen", sagte ein Ladeninhaber. "Es dauerte ungefähr zehn Minuten."

Frankreich ist in der Vergangenheit von einer Welle islamistischen Terrors überzogen worden. Dort gilt seit längerem eine stark erhöhte Alarmbereitschaft. Seit Anfang 2015 starben rund 240 Menschen bei Anschlägen.

Am deutsch-französischen Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Dienstagabend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren. "Wir verstärken aktuell die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich", teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg auf Twitter mit. Später twitterte sie, dass der Verkehr einer grenzüberschreitenden Straßenbahn eingestellt worden sei. "Sofern möglich vermeiden Sie bitte aktuell den Grenzübertritt im Bereich Kehl", hieß es weiter. Kehl liegt gegenüber von Straßburg auf der deutschen Seite des Rheins.