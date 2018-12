kurz & krass Best-of 2018 - Straßenverkehr Fliegt ein Auto in eine Zahnarztpraxis...

Eine Autobahn mit Schokoladenüberzug, ein fliegendes Mettbrötchen und eine Fichte als Blitzerfalle: Hier sind die kuriosesten Verkehrsmeldungen des Jahres.

Auto landet im Obergeschoss eines Hauses

Ein Mann ist im Januar durch die Stadt Santa Ana in Kalifornien gefahren - viel zu schnell und unter Drogeneinfluss. Er hob mit seinem Fahrzeug ab und blieb in einer Gebäudefassade stecken.

Capt. Stephen Horner/Orange County Fire Authority/AP/dpa Unfallort in Santa Ana

Wie die Polizei laut "Los Angeles Times" berichtete, war das Auto gegen den erhöhten Mittelstreifen der Hauptstraße geprallt. Daraufhin habe das Fahrzeug abgehoben und sei in eine Zahnarztpraxis im Obergeschoss eines Hauses geflogen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden dem Bericht zufolge mit leichten Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit.

Frau enteist mit Heizlüfter ihr Auto - und fackelt es ab

Eiskratzen kann ganz schön lästig sein - das dachte sich im Februar wohl auch eine Frau im niedersächsischen Varel. Also wollte sie sich mit einem Trick behelfen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Frau, ihren Kombi mit einem Heizlüfter zu enteisen, den sie ins Innere des Autos stellte.

Dabei ging der Wagen allerdings in Flammen auf. Selbst 20 Feuerwehrleute konnten nicht verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte. Aufgrund der Lösch- und Reinigungsarbeiten sperrte die Polizei die betroffene Straße für etwa vier Stunden. Da das Löschwasser auf der Straße gefror, mussten auch noch Mitarbeiter der Stadtbetriebe anrücken und Salz streuen.

US-Polizei nimmt betrunkenen Reiter auf Freeway fest

In Kalifornien ist ein betrunkener Mann im Februar mit seinem Pferd auf einer Stadtautobahn geritten. Die Polizei zog Reiter und Tier aus dem Verkehr.

California Highway Patrol/ Santa Fe Springs/ AP Betrunkener Reiter (l.), Verkehrspolizist

Die kalifornische Autobahnpolizei hatte den 29-Jährigen auf der State Route 91 angehalten. Die Streife führte einen Alkoholtest bei dem Reiter durch. Das Ergebnis: Das gesetzliche Limit war deutlich überschritten.

Der Mann wurde festgenommen - wegen Reitens unter Alkoholeinfluss. Das Pferd namens Guera blieb den Angaben zufolge unverletzt. Es wurde der Mutter des Festgenommenen übergeben.

Autodieb bleibt auf Treppe stecken

In England wollte ein Mann ein Auto stehlen, wählte aber den falschen Fluchtweg. Er rumpelte mit einem Mini eine Treppe hinab, blieb zwischen zwei Mauern stecken - und kam nicht mehr aus dem Wagen raus.

Der Vorfall ereignete sich im März in einem Park der Stadt Morpeth in der nordenglischen Grafschaft Northumberland. "Rettungskräfte waren vor Ort, und der Mann wurde aus dem Fahrzeug befreit", teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei nicht verletzt worden. Die Polizei nahm den 31-Jährigen jedoch in Gewahrsam.

DPA/ Polizei Landau Feststeckendes Auto in Edenkoben

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im Juli in Rheinland-Pfalz: Ein BMW-Fahrer vertraute seinem Navigationsgerät offenbar etwas zu sehr. Der Mann fuhr in Edenkoben in eine enge Gasse und blieb stecken. Dabei habe er eine Dachrinne und eine Mauer touchiert, teilte die Polizei mit. Ein Abschleppdienst habe das Fahrzeug schließlich aus der Gasse herausmanövriert.

Unbekannte pflanzen Baum vor Blitzer

Eine zwei Meter hohe Fichte haben Unbekannte im Frühjahr an einer Bundesstraße in Rheinland-Pfalz vor eine Radarfalle gepflanzt. Alle Messungen seien nicht verwertbar, teilte das Polizeipräsidium Trier mit.

Polizei Trier Fichte vor Radargerät

Wie lange der offenbar fachmännisch eingepflanzte Baum dort stand und wie viele geblitzte Fahrer davonkamen, teilte die Polizei nicht mit. Die Fichte sei an der viel befahrenen Straße offenbar "in einer Nacht- und Nebelaktion" gepflanzt worden, hieß es.

Autobahn nach Lkw-Unfall in Schokolade getaucht

Bei einem Lkw-Unfall in Polen sind im Mai rund zwölf Tonnen flüssige Schokolade auf einer Autobahn ausgelaufen. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Aufräumarbeiten gestalteten sich schwierig.

TwojaSlupca.pl/ EPA-EFE/REX/Shutterstock Unfallstelle in Polen

Der Laster war etwa 60 Kilometer östlich von Posen (Poznan) gegen eine Leitplanke gefahren und umgekippt. "Wir haben eine fünf Zentimeter dicke Schicht flüssiger Schokolade, die allmählich fest wird", sagte der stellvertretende Leiter der örtlichen Feuerwehr, Bogdan Kowalski. Die Autobahn wurde gesperrt, während Einsatzkräfte versuchten, die über etwa einen Kilometer verteilte Schokolade mit warmem Wasser zu entfernen.

DPA/ Feuerwehr Werl Ausgelaufene Schokolade in Werl

Zu einem ähnlichen Malheur kam es im Dezember im nordrhein-westfälischen Werl: Etwa eine Tonne Schokolade lief als dickflüssiger Strom aus einem Gebäude eines Pralinenherstellers auf die Straße. Als Ursache wurde ein technischer Defekt genannt.

Hotelangestellter parkt Porsche unter SUV

Ein Hotelangestellter sollte Ende Mai in Sydney den Porsche eines Gastes parken. Das ging gründlich schief - am Ende waren drei Autos beschädigt.

Der Bedienstete des Nobelhotels Hyatt Regency beschleunigte den Porsche Carrera offenbar zu heftig und kollidierte mit einem SUV. Der Sportwagen schob sich unter das andere Fahrzeug und drückte es gegen ein weiteres Auto.

Video REUTERS

Rettungskräfte befreiten den Hotelangestellten aus dem Porsche. Der Mann sei "peinlich berührt und ein wenig schockiert", sagte Hoteldirektor Matthew Talbot.

Maserati-Leichenwagen auf Autobahn in Bayern verunglückt

Bei einem Unfall auf der A9 in Oberfranken hat ein Fahrer einen zum Leichenwagen umgebauten Luxus-Sportwagen zerlegt. Er blieb unverletzt, das Auto wurde erheblich beschädigt.

DPA/Polizei Hof Goldfarbener, zum Leichenwagen umgebauter Maserati

Der goldglänzende Maserati kam im Oktober bei Berg im Landkreis Hof auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Der 58 Jahre alte Fahrer war ersten Ermittlungen zufolge zu schnell unterwegs - aus dem italienischen Carrara auf dem Weg nach Berlin, um dort einen "standesgemäßen Auftrag" zu übernehmen, wie es hieß.

Autofahrer auf A48 mit Mettbrötchen beworfen

Ein Überholversuch auf der Autobahn, ein ausgestreckter Mittelfinger - und ein fliegendes Mettbrötchen: Die Polizei in Koblenz befasste sich Mitte November mit einem besonderen Fall.

Ein 21-Jähriger war laut Polizei mit seinem Wagen auf der Autobahn 48 unterwegs. Dabei wurde er den Angaben zufolge von einem anderen Fahrzeug geschnitten. Beim darauffolgenden Überholversuch bewarf der Beifahrer des schneidenden Wagens den 21-Jährigen mit einem Gegenstand, wie es in der Mitteilung hieß.

Beide Parteien fuhren anschließend zur Polizei. Eine Spurensuche habe ergeben, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Mettbrötchen gehandelt habe, teilte die Polizei mit. Den "Mettwerfer" erwarte ein Strafverfahren.

Radiomoderatorin soll 86.700 Euro fürs Parken zahlen

Parken für Zehntausende Euro? Ein Automat in einem Kölner Parkhaus hat WDR-Moderatorin Sabine Heinrich heftig zur Kasse gebeten. Dabei war die 41-Jährige nur kurz beim Sport.

DPA/Sabine Heinrich Kassenautomat in Kölner Parkhaus

86.700 Euro sollte der Parkplatz in der Tiefgarage kosten. Und zwar in bar, "max. Notenwert: 20,00 Euro", wie es im Display hieß. "Ich habe die Zahl erst gar nicht verstanden und musste sehr lachen", sagte die Journalistin.

Nach dem Besuch im Fitnessstudio wollte Heinrich ins Auto steigen - der Wagen stand laut Automat angeblich aber schon seit dem 1. Januar 2007 auf dem Parkplatz, ganz genau ab 2.33 Uhr. "So lang war ich ganz sicher nicht beim Sport", sagte Heinrich. Es habe sich um einen Ticketfehler gehandelt. Sie sei problemlos - und keineswegs pleite - aus der Tiefgarage herausgefahren, so Heinrich.