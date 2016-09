Niederbayern Getötete Schwangere - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Nach einer tödlichen Attacke auf eine schwangere Frau in Niederbayern hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei dem Mann soll es sich um den 39-Jährigen Ex-Geliebten der Frau handeln, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige sei noch nicht gefasst, es sei aber bereits ein Haftbefehl beantragt worden. Die Polizei fahndet öffentlich nach ihm.

Der Mann steht unter dringendem Verdacht, die 45-Jährige und das Ungeborene getötet zu haben. Bei dem Angriff am späten Mittwochnachmittag in einem Dorf im Landkreis Straubing-Bogen war der Fötus sofort gestorben, die Frau erlag ihren Verletzungen Stunden später in einem Krankenhaus.

Der Ehemann der 45-Jährigen hatte das Opfer gefunden und einen Notarzt gerufen. Die Hilfe kam jedoch zu spät. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte das Opfer zahlreiche Schnittverletzungen. Die mögliche Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt.