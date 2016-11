Streit vor BGH Vermieterin will demente 97-Jährige vor die Tür setzen

Seit mehr als 60 Jahren lebt eine heute 97-Jährige in einer Wohnung in München. Inzwischen ist die Frau bettlägerig und dement. Das hinderte ihre Vermieterin nicht, eine fristlose Kündigung auszusprechen. Grund ist das Verhalten des Betreuers der Frau, der sie seit Jahren pflegt und auf derselben Etage in einem Apartement lebt, das die alte Dame angemietet hat.

Der Mann soll die Vermieterin schon häufiger wüst beschimpft haben. Um ihn loszuwerden, hat diese beiden fristlos gekündigt. Das Landgericht München hat die Räumung der Wohnung angeordnet. Die Richter am Bundesgerichtshof (BGH) müssen nun entscheiden, ob die Frau wirklich aus ihrer vertrauten Umgebung muss. Das Urteil könnte am Mittwoch oder zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.

Die Frau hatte die Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schwabing 1955 mit ihrem inzwischen gestorbenen Mann bezogen. Einige Jahre später mieteten die beiden auch die Einzimmerwohnung nebenan. Im Jahr 2000 ließ sie dort den Pfleger einziehen, der sich inzwischen den ganzen Tag um sie kümmert.

Streit gibt es bereits seit einigen Jahren. Das Landgericht stützte sein Urteil auf E-Mails und Briefe, in denen der Mann schon 2010 und 2011 die Vermieterin, ihren Hausverwalter und Nachbarn beleidigte.

Die alte Frau hatte deshalb schon häufiger Kündigungsschreiben bekommen, zunächst ohne Konsequenzen. Das Fass zum Überlaufen brachte dann eine E-Mail vom 1. Mai 2015, in der der Mann Vermieterin und Verwalter unter anderem als "sehr feindselige und sehr gefährliche terroristen nazi ähnliche braune mist haufen" beschimpfte. Die Vermieterin zog vor Gericht und verlangte die Räumung.

Das Amtsgericht München hatte die Klage zunächst abgewiesen. Die alte Frau könne nichts dafür, dass das Vormundschaftsgericht an dem Betreuer festhalte. Ein Umzug oder ein neuer Pfleger seien ihr auch nicht mehr zuzumuten. Das Landgericht hielt es dagegen für unzumutbar, das Mietverhältnis fortzusetzen. Die Frau müsse sich das Verhalten ihres Pflegers zurechnen lassen, auch wenn sie hochbetagt, dement und bettlägerig sei.