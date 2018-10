In Münchnen sind die Richter eher streng - und in Freiburg vergleichsweise mild. Das gilt auch, wenn man die Schwere des Deliktes und beispielsweise Vorstrafen berücksichtigt.

Wie streng ein Urteil ausfällt, hängt auch vom Standort des Gerichtes ab - zu diesem Ergebnis kommt Wissenschaftler Volker Grundies vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. Für seine Analyse hat er 1,5 Millionen Entscheidungen aus drei Jahren analysiert (lesen Sie hier mehr darüber).

Der Augsburger Jura-Professor hat ein Gutachten zu dem Thema geschrieben. Im Interview erklärt er, woher die Unterschiede kommen - und was man dagegen tun kann.

Zur Person Juristische Fakultät Universität Augsburg Johannes Kaspar, Jahrgang 1976, ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie und Sanktionenrecht an der Universität Augsburg.

SPIEGEL ONLINE: Die Härte eines Urteils hängt auch davon ab, in welcher Stadt es gesprochen wird. Überrascht Sie das?

Kaspar: Nein, mehrere Studien haben das belegt. Vor allem bei Verkehrs- oder Drogendelikten sind die Unterschiede eklatant. Das ist ein großes Problem.

SPIEGEL ONLINE: Woher kommen diese Unterschiede?

Kaspar: An den Taten selbst liegt es nicht: Faktoren wie die Schwere des Delikts oder die Vorstrafen des Angeklagten berücksichtigt die Freiburger Studie. Meines Erachtens liegt es auch nicht an den Präferenzen der Bevölkerung. Umfragen haben gezeigt, dass Menschen im Süden Deutschlands sogar niedrigere Erwartungen an die Strafhärte haben als Norddeutsche. Bei der Strafhärte ist es jedoch umgekehrt: Die Urteile im Norden sind härter als im Süden.

SPIEGEL ONLINE: In der aktuellen Untersuchung ist die Rede von Straflisten, die Richter und Staatsanwälte als Vorlage nutzen.

Kaspar: Als Referendar habe ich selbst einmal eine solche Tabelle gesehen. Da stand sinngemäß: Diebstahl, Beute unter 50 Euro, keine Vorstrafen: Verfahren einstellen. Ähnliche Listen gibt bei Trunkenheitsfahrten - da ging es dann um den Promillewert und den Schaden. Natürlich wurde mir gesagt, diese Vorschläge seien nicht verbindlich. Ich verstehe das Bedürfnis nach solchen Tabellen - gerade junge Juristen suchen Orientierung.

SPIEGEL ONLINE: Was spricht dann dagegen?

Kaspar: Es ist ein Problem, dass diese Orientierung nur lokal stattfindet. So kommt es trotz vergleichbarer Taten zu regionalen Unterschieden.

Abweichungen bei der Strafdauer





SPIEGEL ONLINE: Richter argumentieren, dass kein Delikt mit dem anderen vergleichbar ist. Also kann es auch keine gleichen Strafen geben.

Kaspar: Das ist kein gutes Argument. Die Freiburger Studie und andere Untersuchungen zeigen, dass Richter selbst die Komplexität reduzieren. Sie orientieren sich an einzelnen Faktoren wie der Schwere des Deliktes, den Vorstrafen, dem Geständnis. Nur hat der eine dabei zwei Jahre Haftstrafe im Hinterkopf und der andere drei Jahre. Deshalb muss der Gesetzgeber eingreifen.

SPIEGEL ONLINE: Was meinen Sie damit?

Kaspar: Das Spektrum für Strafen ist in manchen Fällen zu breit. Beim Totschlag etwa reicht es von einem Jahr Haft bis zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Ein anderes Beispiel ist der einfache Diebstahl: Die Obergrenze liegt bei fünf Jahren. In der Praxis wird sie so gut wie nie gebraucht, sie abzusenken, würde aber Ausreißer vermeiden. Außerdem sollte der Gesetzgeber eine Strafzumessungskommission schaffen.

SPIEGEL ONLINE: Das müssen Sie erklären.

Kaspar: Damit meine ich eine Gruppe von Experten aus Wissenschaft und Praxis, die in empirischen Studien erhebt, welche Urteile für typische Konstellationen üblich sind. Anschließend erarbeiten sie Empfehlungen für das Strafmaß. Dabei sollten sie auch die Meinung der Bevölkerung erheben und einfließen lassen.

SPIEGEL ONLINE: Wird so nicht die richterliche Unabhängigkeit ausgehöhlt?

Kaspar: Wir sehen ja, dass Richter und Staatsanwälte Orientierung brauchen und sie auch suchen - aber eben nur vor Ort. Da ist höchst intransparent. Die Empfehlungen der Kommission wären klar und bundesweit einheitlich. Da es sich ja nur um Empfehlungen handelt, bliebe den Richtern genug Spielraum.

SPIEGEL ONLINE: Was halten die Praktiker von diesem Vorschlag?

Kaspar: Beim Juristentag in Leipzig Ende September war die Mehrheit dagegen. Die Kommission war den meisten wohl ein zu großer Eingriff. Aber ich spüre großes Interesse, wenn ich mit Richtern über das Thema spreche. Sie wollen Informationen.