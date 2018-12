Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass die Abläufe am Stuttgarter Flughafen ausgespäht wurden. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In der Folge habe man die Präsenz an dem Flughafen am Mittwochabend erhöht.

Polizisten seien mit Maschinenpistolen und Schutzwesten in den Terminals postiert und auf Streife. Der Sprecher sagte, dass womöglich mehrere Flughäfen betroffen seien. Nähere Angaben zu den Ermittlungen machte er nicht. Man wolle sich im Laufe des Tages ausführlicher äußern.

Die Informationen zu den mutmaßlichen Ausspähversuchen seien noch nicht abschließend bewertet. Daher müssten die Sicherheitsvorkehrungen vorerst verschärft bleiben. Der Flugbetrieb soll durch die Maßnahmen nicht beeinträchtigt sein.