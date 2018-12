Auf vier Flughäfen in Baden-Württemberg hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Betroffen sind laut einer Mitteilung der Reutlinger Polizei

Stuttgart,

Friedrichshafen,

Karlsruhe/Baden-Baden

und Mannheim.

Hintergrund sind Hinweise auf mögliche Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen.

Aufmerksam wurden die Ermittler laut einem Sprecher durch Videoaufzeichnungen. Es handle sich um mehrere Verdächtige. Festnahmen habe es keine gegeben. Bisher gebe es nur Hinweise auf Ausspähversuche in Stuttgart, nicht aber an den anderen drei Flughäfen.

Hinweise kamen auch von französischen Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Vor einer Woche sei schon in Paris der Airport Charles de Gaulle ausgespäht worden.

Die Lage am Flughafen Stuttgart ist nach einer dpa-Umfrage wohl ein Einzelfall. Es gebe an den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Düsseldorf keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wegen möglicher Ausspähversuche.

Maschinenpistolen und Schutzwesten

Polizisten seien mit Maschinenpistolen und Schutzwesten in den Terminals postiert und auf Streife, sagte ein Polizeisprecher. Es handle sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Von einer konkreten Gefährdung gehe man derzeit nicht aus.

Die Informationen zu den mutmaßlichen Ausspähversuchen seien noch nicht abschließend bewertet. Daher müssten die Sicherheitsvorkehrungen vorerst verschärft bleiben. Der Flugbetrieb in Stuttgart läuft aber weiterhin "ganz normal", wie eine Sprecherin der Flughafengesellschaft sagte.