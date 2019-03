In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind drei Männer festgenommen worden, die als falsche Polizisten einen hohen fünfstelligen Betrag erbeutet haben sollen. Die Männer im Alter von 31 bis 52 Jahren sollen in wechselnder Besetzung in Stuttgart unter anderem einen Goldbarren und Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro in ihren Besitz gebracht haben, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Verdächtige wurden den Angaben zufolge am Sonntag an einer Autobahn nahe Köln festgenommen. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld, das vermutlich aus einem kurz zuvor erfolgten Betrug stammte.

Der dritte Verdächtige wurde nach seiner Landung am Stuttgarter Flughafen festgenommen. Alle drei sitzen nun in Untersuchungshaft. An den Ermittlungen waren die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die Polizei in Köln und Stuttgart sowie die Bundespolizei beteiligt.