Lange Haftstrafe Weiße Südafrikaner zwangen Schwarzen in Sarg

Zwei weiße Südafrikaner, die einen Mann beschimpften und ihn in einen Sarg zwangen, sind zu Gefängnisstrafen von 14 und 11 Jahren verurteilt worden. Die beiden Männer hätten keine Reue gezeigt, erklärte die Richterin am Gericht in Middelburg in der Provinz Mpumalanga.

Die Angeklagten hatten den schwarzen Mann in den Sarg gezwungen und damit gedroht, ihn anzuzünden, während das Opfer unter Tränen um sein Leben flehte. Kurz darauf zirkulierte im Internet ein Handyvideo der Tat, das im ganzen Land Entsetzen auslöste.

Den Landwirten zufolge hatte der Mann ihren Hof widerrechtlich betreten und gestohlene Kupferkabel dabei. Laut "BBC" sagte der Mann aus, dass er eine Abkürzung zu einem Laden nehmen wollte, zu dem ihn seine Mutter geschickt hatte. Die Angreifer beschimpften ihr Opfer als "Kaffir", ein boshaftes Schimpfwort für schwarze Südafrikaner aus der Zeit des rassistischen Apartheidregimes.

Die Apartheid ist in Südafrika erst seit gut 20 Jahren überwunden, die Kluft zwischen weißen und schwarzen Südafrikanern dauert vielerorts an. Die weiße Minderheit, die keine zehn Prozent der 55 Millionen Einwohner ausmacht, ist wirtschaftlich nach wie vor deutlich besser gestellt.