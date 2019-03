Illegaler Livestream 1600 Hotelgäste in Südkorea heimlich gefilmt

Mit Minikameras im Badezimmer-Föhn oder in einer Steckdosenabdeckung wurden die Opfer in ihren Zimmern ausgespäht: Mehrere Männer sollen in Südkorea Hotelgäste heimlich gefilmt und die Aufnahmen ins Netz gestellt haben.