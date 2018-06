Verhör durch irakische Polizei Ali B. soll Susannas Tötung zugegeben haben

Ali B. soll die 14-Jährige Susanna vergewaltigt und umgebracht haben - nach Aussage des Polizeichefs der nordirakischen Stadt Dohuk hat der 20-Jährige die Tat zugegeben. "Als wir ihn verhörten, hat der junge Mann aus Kurdistan gestanden, die junge Deutsche getötet zu haben", sagte der Polizeichef der nordwestirakischen Stadt Dohuk, Tarik Ahmad, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Ali B. habe ausgesagt, er sei mit Susanna befreundet gewesen und in Streit geraten. "Er sagte, er habe das junge Mädchen getötet, als es gedroht habe, die Polizei zu rufen", sagte der Polizeichef. Ali B. habe ausgesagt, das Mädchen erwürgt zu haben.

Diese Darstellung deckt sich mit einem Bericht der kurdischen Nachrichtenseite Rudaw. Sie zitiert den Polizeichef mit den Worten, nach seiner Festnahme habe Ali B. zugegeben, Susanna erst vergewaltigt und dann getötet zu haben. Das Mädchen habe versucht, die Polizei anzurufen, was Ali B. dann zu der Tat getrieben habe.

Der 20-jährige Verdächtige (mehr über ihn lesen Sie hier) war in der Nacht zum Freitag im Nordirak von kurdischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden. Susannas Leiche war am Mittwoch in Wiesbaden gefunden worden. B. steht im Verdacht, das Mädchen in der Nacht vom 22. auf 23. Mai vergewaltigt und anschließend durch Gewalt gegen den Hals getötet zu haben. Der 20-Jährige war Anfang Juni mit seiner Familie von Düsseldorf aus über die Türkei in den Nordirak geflogen.

Eine Auslieferung an Deutschland sei Angelegenheit der kurdischen Autonomieregierung, sagte der Polizeichef. (Mehr zu den Hintergründen einer Auslieferung lesen Sie hier.) Angeblich soll B. bald schon wieder in Deutschland sein. Laut Berichten von "Wiesbadener Kurier", der Mainzer "Allgemeinen Zeitung" und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll er am Samstagabend auf dem Frankfurter Flughafen landen.

Laut "FAZ" haben die kurdischen Behörden dem Gesuch aus Deutschland um Auslieferung stattgegeben. B. solle in Gewahrsam der Bundespolizei aus dem Irak nach Frankfurt gebracht werden, schrieben die Zeitungen. Die Bundespolizeidirektion am Frankfurter Flughafen bestätigte die Berichte auf Anfrage nicht. Es sei dazu nichts bekannt, hieß es.

In Mainz sind für Samstag mehrere Demonstrationen zu dem Fall geplant. Bündnisse und Initiativen wollen gegen Einwanderung oder gegen Rassismus demonstrieren.