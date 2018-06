Getötete Susanna Ali B. soll umfassend ausgesagt haben

Der Verdächtige im Fall der getöteten Susanna hat sich bei einer Anhörung zur Haftprüfung umfassend geäußert - das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur dpa. Unklar ist indes, ob er sein bei der Polizei im Irak abgelegtes Geständnis wiederholte.

Ali B. wurde am Sonntagnachmittag im Wiesbadener Polizeipräsidium mehrere Stunden lang von einer Amtsrichterin vernommen, die über die Untersuchungshaft entscheiden sollte. Die Anhörung hatte verspätet begonnen, zudem wurde ein Dolmetscher hinzugezogen.

Am späten Nachmittag sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen auf Anfrage, die Befragung B.s laufe immer noch. Es sei unklar, wann sie beendet werde. Der Iraker steht im Verdacht, die am Mittwoch in Wiesbaden tot gefundene Susanna F. in der Nacht vom 22. zum 23. Mai vergewaltigt und getötet zu haben.

Der Iraker hatte die Nacht im Wiesbadener Polizeigewahrsam verbracht, nachdem ihn ein Polizeihubschrauber am Frankfurter Flughafen abgeholt hatte. Bundespolizisten hatten Ali B. am Samstag an Bord einer Lufthansa-Maschine aus der nordirakischen Stadt Erbil zurück nach Deutschland gebracht.

Falls Ali B. in Untersuchungshaft kommt, soll er möglicherweise in das Männergefängnis Frankfurt I gebracht werden. Dort könne er im Fall einer Suizidgefährdung besser überwacht werden, hieß es in Ermittlerkreisen. Üblicherweise werden junge Untersuchungshäftlinge in der JVA Wiesbaden untergebracht.

POLIZEI WIESBADEN HANDOUT/ EPA-EF Ali B.

Ali B. hatte sich mit seiner Familie aus Deutschland zunächst in die Türkei und dann in den Irak abgesetzt. Dort konnten ihn die kurdischen Sicherheitsbehörden am Freitagmorgen um 5.20 Uhr "in letzter Sekunde vorläufig festnehmen", wie Bundespolizei-Chef Dieter Romann der "Bild am Sonntag" sagte: "Der Tatverdächtige hatte vor, sich in ein Nachbarland des Irak abzusetzen."

Nach Angaben von Ermittlern vor Ort gestand Ali B. die Tat in kurdischer Haft. Demnach sagte er aus, er und sein Opfer hätten viel Alkohol getrunken und Tabletten geschluckt, schließlich sei es zum Streit gekommen. Das Mädchen habe gedroht, die Polizei anzurufen, was ihn zu seiner Tat getrieben habe - er habe die 14-Jährige stranguliert.

In Erbil setzten kurdische Polizisten Ali B. am Samstagnachmittag in eine Lufthansa-Maschine nach Frankfurt, Beamte der Bundespolizei waren an Bord. Nach der Landung in Frankfurt am Abend führten maskierte Bundespolizisten den 20-Jährigen zu einem Hubschrauber, der ihn zur Vernehmung nach Wiesbaden brachte.

DPA Ali B. auf dem Weg zum Polizeipräsidium Westhessen

Behördenchef Romann, der laut "Bild" selbst in der Maschine war, sagte, den "außergewöhnlichen Einsatz" von Bundespolizei und kurdischen Sicherheitsbehörden sei man "auch der Mutter des toten Kindes schuldig".

Der Tod des Mädchens schlägt in Deutschland seit Tagen hohe Wellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Festnahme des mutmaßlichen Täters und die Rückführung nach Deutschland. "Das unfassbare Leid, das der Familie und dem Opfer widerfahren ist, bewegt jeden und erfasst auch mich", sagte sie am Samstag beim G7-Gipfel im kanadischen La Malbaie.

Wegen des Todes des Mädchens gab es am Samstag bereits mehrere Demonstrationen. Auch für Sonntag waren entsprechende Veranstaltungen angemeldet. Laut Polizei beteiligten sich in Mainz rund 80 Menschen an der Demonstration der rechts orientierten Initiative "Beweg was!" gegen illegale Einwanderung.

Zu zwei Gegendemonstrationen seien insgesamt rund 150 Menschen gekommen, die sich um die Veranstaltung der Initiative gruppiert hätten. Absperrgitter trennten die drei Gruppierungen voneinander. Ursprünglich waren fünf Gegendemonstrationen angekündigt. Eine sei im Vorfeld abgesagt worden. Zu den beiden anderen kam nach Angaben der Polizei niemand.