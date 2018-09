Sylt Unbekannte erbeuten Ware im Wert von einer halben Million - in bloß zwei Minuten

Bei einem Einbruch in eine Mode- und Schmuckboutique in Kampen auf Sylt haben die Täter in nur zwei Minuten Waren im Wert von geschätzten 500.000 Euro entwendet.

Die Einbrecher drangen laut Polizei in der Nacht zu Freitag um 3.14 Uhr in das Geschäft ein und verließen es bereits um 3.16 Uhr wieder. Aufgrund von Videoaufnahmen lasse sich der Zeitraum so genau einschränken, sagte ein Sprecher der Polizei Flensburg.

In der kurzen Zeit schlugen sie demnach diverse Vitrinen ein und entwendeten Schmuck und Kleidung. Anschließend seien sie mit einem Auto geflüchtet.