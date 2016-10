"Tatort"-Faktencheck Leben Rockerbosse wirklich so prunkvoll?

Ruppige Rückkehr für Thomas Vollmer: Der Chef des Rockerclubs "Miners Dortmund" kommt frisch aus der Untersuchungshaft, als sein bester Freund Ralf Nowak auf offener Straße erschossen wird. Obendrein macht ihm Luan Berisha den Chefposten streitig. Berisha hatte Vollmer während der Haftzeit vertreten. Er hat angefangen, der italienischen Mafia bei der Geldwäsche zu helfen. Das will er auch weiter tun, weshalb er Vollmer den Mord an seinem Freund anzuhängen versucht. Der zieht sich derweil in seine Prunkvilla zurück, füttert seinen Hund mit edlen Steaks und überlegt, wie er die Rockerbande zurück auf seine Seite ziehen kann.

In der "Tatort"-Folge "Zahltag" ermitteln Kommissar Faber und sein Team im Rockermilieu - einer hermetischen Szene, die keine Eindringlinge duldet; in der man sich seinen Respekt durch Brutalität und massives Auftreten verdient. Und in der bedingungslose Loyalität Grundvoraussetzung ist. Eigentlich. In "Zahltag" bröckelt sie gewaltig. Wie realistisch ist der Fall?

Würde eine Rockerbande den eigenen Chef absägen?

"Das wäre früher undenkbar gewesen", sagt Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Nordrhein-Westfalen. Die Chapter oder Charter, wie man die Ortsgruppen der Rockerbanden nennt, sind strikt hierarchisch strukturiert, "da wird dem Chef die Stange gehalten, seine Familie wird während der Haft unterstützt". Inzwischen haben sich die Strukturen geändert. Anwärter, die etwa bei Drogendeals, Waffenhandel oder Prostitution besonders gewaltbereit vorgehen und damit die Geschäfte vorantreiben, steigen schneller auf. "In neueren Chaptern halten sich die Leute dann zum Teil nicht mehr an die Regeln", sagt Rettinghaus. Dass die Rocker dort dann ihren eigenen Chef stürzen, weil sie sich nicht mehr richtig vertreten fühlen: schon möglich.

Leben Rockerchefs tatsächlich so prunkvoll wie Thomas Vollmer?

Manche schon. Der "Miners"-Chef spielt auf Hells-Angels-Boss Frank Hanebuth an: das Auftreten, die Statur, der Lemmy-Kilmister-Bart. Hanebuth leitete jahrelang die Ortsgruppe der Höllenengel in Hannover, bevor er nach Mallorca auswanderte und dort 2013 bei einer Großrazzia festgenommen wurde. Hanebuth war bekannt für seinen feudalen Lebensstil, bewohnte eine Villa in der Wedemark. Seinen 40. Geburtstag im Jahr 2004 feierte er wie ein Staatsoberhaupt, Stretchlimousine und Feuerwerk inklusive. Als Hanebuth kürzlich für eine Woche nach Hannover zurückkehrte, empfingen ihn seine Rockerkollegen wie einen Fürsten - und ernannten ihn prompt zum Anführer der neuen Ortsgruppe "Northgate Hannover".

Entgleiten die Rockerclubs allmählich der polizeilichen Kontrolle?

Aus Sicht der Behörden zeichnet "Zahltag" ein düsteres, durchaus realistisches Bild: Die Rockerclubs verzweigen sich immer weiter, Banden aus dem Ausland gründen ihre eigenen Gruppen, die Polizei hat kaum noch eine Chance, die Szene zu durchdringen. "Die Strukturen der Klubs weichen stark auf durch Straßengangs und Leute aus dem arabischen Raum", sagt Erich Rettinghaus, "vor zehn bis 15 Jahren ging es los, dass die Klubs sich bei denen bedient haben, um sie besonders fiese Arbeiten erledigen zu lassen". Die Rockerbanden hätten dabei nicht bedacht, dass sich die Brutalität auch intern steigern könnte. "Weil die Strukturen nicht mehr so sind wie früher, ist es für die Polizei schwierig, die Szene noch zu durchschauen."

Ein Beispiel für die Unruhe im Rockermilieu ist Hessen, wo der Konflikt zwischen Rockern alter Prägung und jungen Bandenmitgliedern Zündstoff birgt. Am Freitag wurde Aygün Mucuk tot aufgefunden - ein Hells Angel, der gegen Widerstände sein eigenes Charter in Gießen gegründet hatte. Unbekannte erschossen den 45-Jährigen vor dem Vereinsheim.

