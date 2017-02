Landkreis Regensburg Menschlicher Schädel gefunden

Die Kripo Regensburg ermittelt im Fall eines menschlichen Schädels, der in der vergangenen Woche in der Gemeinde Tegernheim gefunden wurde. Am Mittwoch durchsuchten Beamte ein Waldstück, wie die Polizei mitteilte. Ziel sei es gewesen, nach weiteren menschlichen Überresten zu suchen. Tatsächlich fanden sich Knochenfragmente.

Es ist unklar, ob die Knochen menschlich und dem Schädel zuzuordnen sind. Das sollen Rechtsmediziner klären - und zudem die Frage beantworten, wie lange der komplett skelettierte Schädel dort lag, wie alt die verstorbene Person war und woran sie starb. Bislang deutet laut Polizei aber nichts auf ein Gewaltverbrechen hin.

Die Polizei will den Fund mit Vermisstenfällen abgleichen. Dies soll aber erst geschehen, wenn Näheres zum Geschlecht der verstorbenen Person und zur Liegezeit bekannt ist.