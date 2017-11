Telefonbetrug in Millionenhöhe Ermittler enttarnen Hackerbande

Deutsche und italienische Ermittler haben eine international operierende Betrüger-Bande zerschlagen. Deren Mitglieder sollen über Jahre hinweg Telefonanlagen von Unternehmen und Behörden manipuliert und Umleitungen auf von ihnen gemietete Mehrwertdienste-Nummern eingerichtet haben.

Wie die Staatsanwaltschaft in Osnabrück mitteilte, wurden den Betroffenen mehr als zweieinhalb Millionen Euro durch Telefongesellschaften in Rechnung gestellt. Zu den Geprellten gehörten neben dem Landgericht Osnabrück und dem Oberlandesgericht Hamm weitere Firmen und Behörden in Deutschland und im europäischen Ausland.

Bereits im April und im Juli hatten italienische und deutsche Polizisten sowie Staatsanwälte gemeinsam Dutzende Objekte in Italien durchsucht - darunter in Bozen, Mailand, Ancona, Rom und Genua. Gegen vier der insgesamt 13 Beschuldigten wurden Haftbefehle wegen gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Computerbetrugs vollstreckt.

Die Bande soll zwischen 2011 und Mitte 2017 mehr als 300 Straftaten begangen haben. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft suchte sie über das Internet gezielt nach bestimmten Telefonanlagen und wählte sich ein.

Das wurde ihr erleichtert, weil Standardkennziffern nicht verändert worden waren. Dann richtete die Bande Rufumleitungen ein und veranlasste innerhalb kürzester Zeit möglichst viele Anrufe, die zu ihren Mehrwertdienste-Nummern verbunden wurden.

Dafür nutzten die Betrüger bevorzugt die Wochenenden oder andere Zeiten, in denen die betroffenen Institutionen nicht arbeiteten. So fielen die Anrufe nicht auf.