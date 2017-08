Kurz nach dem Jawort Braut richtet Waffe auf Ehemann - Festnahme

Kaum war das Jawort ausgesprochen, hatte ein frischgebackenes Ehepaar im US-Bundesstaat Tennessee bereits den ersten handfesten Streit, und die Braut musste von der Polizei abgeführt werden. Wie die britische "BBC" berichtet, zog die Frau eine Waffe aus ihrem Brautkleid und bedrohte damit ihren Ehemann. Warum die Braut eine Pistole dabei hatte, ist unklar.

Demnach habe die 25-Jährige ihrem Partner in einem Motel eine Pistole an den Kopf gehalten und den Abzug gedrückt. Die Waffe sei zu diesem Zeitpunkt nicht geladen gewesen, später habe die Frau das jedoch nachgeholt und in die Luft gefeuert. Zeugen haben daraufhin die Polizei alarmiert.

Lokalmedien zufolge soll das Brautpaar außerhalb des Motels getrunken haben und dann in Streit geraten sein. Die eintreffenden Polizisten hatten Mühe, die Situation zu klären. "Beide waren nicht besonders kooperativ," sagte Kyle Evans von der örtlichen Polizeibehörde. Auf Fragen der Beamten sagten sowohl Braut als auch Bräutigam, dass bei ihnen alles in Ordnung sei.

Erst nachdem mehrere Zeugen der Polizei die Vorfälle noch einmal geschildert hatten, konnten die Beamten die Waffe der Braut finden. Die 25-Jährige hatte die Pistole nach dem Streit in einem Badezimmer versteckt.

Den Berichten zufolge wurde die Frau noch im Hochzeitskleid abgeführt. "Wir haben den Bräutigam darüber informiert, dass die Flitterwochen nun vorbei seien und seine Ehefrau ins Gefängnis komme," sagte Evans dem lokalen Nachrichtensender News Channel 5. Demnach ist die Braut mittlerweile wieder auf freiem Fuß, mit dem Fall soll sich jetzt ein Gericht befassen.